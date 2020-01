Mosze Kantor: Odrzucenie Żydów to odrzucenie światowego porządku

W Jerozolimie rozpoczęły się uroczystości związane z V Światowym Forum Holokaustu. W trakcie wydarzenia głos zabierają przywódcy Izraela, Rosji, USA, Francji i Niemiec, a także przedstawiciele organizacji żydowskich.

– To oni zawsze byli pierwszym celem, ale nigdy nie ostatnim. Naziści wyeliminowali 1/3 populacji Żydów. Gdyby antysemityzm nie został zatrzymany, przejąłby władzę we wszystkich państwach. Kto mógłby sobie wyobrazić, że 75 lat po wyzwoleniu Żydzi dalej będą się bali przechadzać po ulicach Europy. Kto by pomyślał, że synagogi będą celami ataków? – pytał Kantor.

Oligarcha wymieniał kraje, które jego zdaniem skutecznie, także poprzez odpowiednie regulacje prawne, walczą z antysemityzmem. Wymienił m. in. Francję i Zjednoczone. Najpozytywniej odniósł się w tym kontekście do Rosji: – W Rosji widzimy niski poziom antysemityzmu, dzięki bezkompromisowej polityce, zakładającej walkę z tym zjawiskiem. Traktowany jest z najwyższą surowością, przez co udało się go pozbyć z przestrzeni publicznej niemal w całości.

– Ponad 80 proc. przedstawicieli narodu żydowskiego czuje się zagrożonych. Oznacza to, że za 30 lat Żydzi mogą zniknąć z Europy. Musimy edukować o Holokauście. Musimy wprowadzić znaczące akty legislacyjne, a następnie w pełni je wdrożyć – zaalarmował Kantor.