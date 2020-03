Niemcy: Minister odmówił podania ręki Angeli Merkel

W poniedziałek w Berlinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń migrantów. Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer, witając się z Angelą Merkel, nie podał kanclerz ręki, gdyż obawia się zakażenia koronawirusem.

Niemieckie media udostępniły nagranie, na którym widać, jak szefowa rządu podchodzi do ministra i wyciąga do niego dłoń, żeby się przywitać. Wtedy polityk unosi rękę dając do zrozumienia, że nie chce kontaktu. Po chwili zarówno Merkel, jak i Seehofer reagują śmiechem.

Dziś Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie poinformował, że liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła do 150. Najwięcej infekcji odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii (86). Potwierdzono też pierwszy przypadek w Berlinie.

Liczba zgonów wywołanych koronawirusem na całym świecie wzrosła do ponad 3 tys. W Polsce nie ma na razie żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia.

Z powodu zagrożenia koronawirusem Sejm zebrał się dziś na specjalnym posiedzeniu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że wirus prędzej czy później pojawi się w naszym kraju. Przedstawiciele rządu, z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, apelowali, aby zachować spokój i nie siać niepotrzebnej paniki.