Włosi wściekli na Niemców. Dramatyczny spadek poparcia dla Unii Europejskiej

Zaufanie Włochów do instytucji europejskich spada. Badanie przeprowadzone przez pracownię Diamanti potwierdziło to zjawisko: 70 proc. ankietowanych wyraziło „małe” lub całkowity „brak” poparcia dla Unii Europejskiej. Zadowolenie Włochów z członkostwa w UE znacznie spadło –o połowę w ciągu ostatnich dwudziestu lat – z 57 proc. w 2000 r. do 30 proc. obecnie. To, co kiedyś było dla Włochów wartością symboliczną - europejska jedność, stopniowo przestało istnieć. Przeważa idea, że ​​Europa jest źródłem szkód dla tego kraju, a nie szansą na spójność i wzajemną pomoc. Włosi wściekli na Niemców Szczególną niechęć Włosi żywią do Niemiec, które oskarżają o dbanie wyłącznie o swój własny interes. W odpowiedzi na ankietę EumetraMR, przeprowadzoną wczoraj na zlecenie Quarta Repubblica, prawie trzech na czterech respondentów - 70 proc. uważa, że "Niemcy duszą Włochów" i są głównymi sprawcami tego, że państwa Unii Europejskiej niechętnie udzielają pomocy temu krajowi w związku z koronawirusem. 16 proc. jest przeciwnego zdania, a 14 proc. wstrzymało się od głosu.