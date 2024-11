Kolejne kontrowersje wokół Ministerstwa Nauki. "Zaskakująca punktacja"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainicjowało w październiku 2017 r. powstanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. W 2024 r. budżet agencji wynosił blisko 250 mln zł.

W czerwcu 2024 r. dr Dawid Kostecki, który kierował NAWA od 2022 r., złożył dymisję. Jako pełniąca obowiązki zastąpiła go dr Zofia Sawicka, która pracowała w instytucji od początku jej istnienia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło przeprowadzić konkurs na to stanowisko. Kierownictwo resortu nie musiało robić konkursu, bowiem przepisy zezwalają, by dyrektora wskazał sam minister. Konkurs wygrał były pracownik uczelni SWPS dr Wojciech Karczewski. "Punktacja jego i dr Sawickiej w konkursie jest jednak dość zaskakująca" – wskazała "Gazeta Wyborcza".

"Prawa ręka ministra Wieczorka"

"Pomimo pracy w NAWA od początku jej istnienia dr Sawicka otrzymała od jednego z członków komisji konkursowej tylko 12 na 30 punktów w kategorii »znajomość problematyki NAWA«. Natomiast dr Wojciech Karczewski od tego samego członka za znajomość problematyki NAWA otrzymał maksymalne 30 punktów" – napisała "GW".

Ocena członka komisji nr 3 przesądziła o wygraniu konkursu przez dr. Karczewskiego, chociaż inni członkowie komisji ocenili dr Sawicką zdecydowanie lepiej.

Jak ujawniła "Gazeta Wyborcza", członkiem komisji konkursowej nr 3 była dyrektor generalna w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Diana Matusik, a więc "prawa ręka ministra Dariusza Wieczorka".

Dr Karczewski liczył, że dr Sawicka pozostanie na stanowisku jako jego zastępczyni. Ta jednak złożyła wypowiedzenie.

Czytaj też:

"Zniszczę cię". Miller: Typowe słownictwo Czarzastego. Knajackie metodyCzytaj też:

Tusk wiedział, że Wieczorek szantażował rektora uczelni. "Nie zareagował"Czytaj też:

"Minister czy gangster?". Nowy spot PiS: Trwa nieustająca demolka