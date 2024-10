Tusk wiedział, że Wieczorek szantażował rektora uczelni. "Nie zareagował"

Portal Niezależna.pl dotarł do nagrania rozmowy, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Nauki 19 lutego 2024 r., w Dzień Nauki Polskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. minister nauki Dariusz Wieczorek, rektor Publicznej Uczelni Zawodowej (PUZ) w Grudziądzu prof. Bogusław Kopka oraz prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

Jak opisuje Niezależna, minister Wieczorek i dyrektor z jego resortu Marcin Czaja szantażowali rektora PUZ, by podał się do dymisji jeszcze tego samego dnia. Inaczej uczelnia zostanie zlikwidowana. – To jest igranie z ogniem. Jeżeli coś się stanie jutro takiego, że generalnie pan tej rezygnacji nie składa, to my będziemy musieli inaczej podejść do tej szkoły – mówił Dariusz Wieczorek do Bogusława Kopki. – Jeśli pan nie złoży rezygnacji, to na poziomie ministerstwa nastąpi likwidacja uczelni – zaznaczył dyrektor Departamentu Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tusk został poinformowany, ale nie zareagował

Następnego dnia po spotkaniu, 20 lutego 2024 r., prof. Bogusław Kopka poinformował o całym zdarzeniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Pismo od rektora PUZ trafiło także za pośrednictwem platformy e-PUAP do premiera Donalda Tuska. Kopka pisze w nim o łamaniu przez Dariusza Wieczorka (Lewica) "dobrych obyczajów akademickich". "Mam nadzieję, że Minister nie będzie mnie i Uczelni karał za mój sprzeciw wobec ww. działań" – oświadczył.

– Premier nie odpowiedział ani w żaden inny sposób nie zareagował na moje pismo. Całą sytuację uważam za uderzenie w autonomię uniwersytetów. Jestem bezpartyjnym państwowcem, nie przedstawiono żadnych rzeczywistych zarzutów co do mojej pracy. Jeśli tak będzie wyglądało postępowanie ministra wobec rektorów innych uczelni, nie będziemy już w Polsce mogli mówić o niezależności i autonomii nauki oraz środowiska uniwersyteckiego – powiedział w rozmowie z portalem Niezależna.pl prof. Bogusław Kopka.

Przypomnijmy, że Kopka został odwołany ze stanowiska 4 marca 2024 r. Nowym rektorem PUZ w Grudziądzu został Klaudiusz Piotr Migawa, który we wrześniu tego roku złożył rezygnację. Zastąpił go Marcin Sójka.

Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu powstała w 2023 r. Jej zadaniem jest przygotowanie specjalistycznej kadry (inżynierów, ekspertów od mechatroniki, elektroników, informatyków i programistów) dla polskiego przemysłu. Uczelnia ma podpisaną umowę o współpracy z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia w Grudziądzu.

