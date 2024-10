"Gangsterskie metody. Rządzą nami bandyci". Burza po ujawnieniu rządowej afery

Media ujawniły nagrania dokumentujące naciski ministra nauki Dariusza Wieczorka na rektora Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu Bogusława Kopkę. Szef resortu domagał się od niego rezygnacji. W przeciwnym wypadku zagroził likwidacją uczelni. Sprawa wywołała burzę w internecie. Politycy PiS i internauci grzmią o mafii i gangsterskich układach.

Burza w sieci

"Gangsterzy u władzy w Polsce!!! Cały rząd natychmiast do dymisji!!! Sprawa do prokuratury!!! Do czego wy jesteście jeszcze zdolni?!!! Szantaż, groźby karalne, likwidacja nowej uczelni?? #StopPATOwładzy" – napisał poseł PiS Przemysław Czarnek.

"To jest skandal! Minister nauki szantażuje rektora publicznej uczelni w Grudziądzu?! To uderzenie w autonomię uczelni, próba ręcznego sterowania społecznością akademicką, a przede wszystkim atak na studentów, którzy z tej uczelni korzystają..." – ocenił rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Rządzą nami bandyci!! Minister Dariusz Wieczorek (Lewica) do Bogusława Kopki, rektora Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu: «Albo zrezygnuje Pan jeszcze dziś, albo zlikwidujemy tę uczelnię!»" – napisał Oskar Szafarowicz z Forum Młodych PiS.

"Niezależna ujawniła porażającą taśmę. Likwidatorzy polskiej nauki jako mafia. Wieczorek próbuje pozować na Corleone, a Marcin Czaja jako Luca Brasi grożą rektorowi PUZ, Bogusławowi Kopce, żądając jego odejścia bo inaczej... uwalą uczelnię. Było już po handlu, czas na #POnauce" – stwierdził internauta Max Hübner.

"Po latach naszych starań jako lokalnych posłów, przy ogromnym wsparciu @CzarnekP Grudziądz doczekał się publicznej uczelni PUZ. Co robi minister Wieczorek ze swoją ekipą? Szantażuje rektora, że jak nie zrezygnuje, to uczelnię zlikwiduje. Gangsterskie metody" – napisała Anna Gembicka z PiS.

"Lewicy politycznego tonięcia ciąg dalszy. I znowu «bohaterem» minister nauki Dariusz Wieczorek" – napisał był prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba

