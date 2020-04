Włochy wciąż walczą z koronawirusem. 619 zgonów w ciągu ostatniej doby

Od piątku liczba zakażonych wzrosła o prawie 2 tysiące, do ponad 100 tysięcy.

Dotychczas potwierdzono 152 tysiące przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ta obejmuje obecnie zakażonych, zmarłych i wyleczonych. Do zdrowia powróciło już 32,5 tysiąca osób. W ciągu jednego dnia ich liczba zwiększyła się o 2079. Przeprowadzono już blisko milion testów na obecność koronawirusa. Spada liczba hospitalizowanych chorych w całym kraju, także na oddziałach intensywnej terapii – ogłosił szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli. Zastrzegł zarazem, że wirus nie został jeszcze pokonany i "należy utrzymać wymagane zasady postępowania".

– Również w Lombardii jesteśmy na dobrej drodze, by ograniczyć szerzenie się wirusa – oświadczył komisarz Borrelli, mówiąc o regionie, który stał się epicentrum epidemii. Odnosząc się do sytuacji w domach opieki społecznej dla osób starszych, gdzie szerzy się wirus, podkreślił, że jeśli będzie to konieczne, zostanie tam wysłany także personel wojskowy. Swoje wystąpienie na konferencji prasowej szef OC zakończył podaniem informacji, że niedaleko Rzymu z Covid-19 wyzdrowiał 94-letni mężczyzna.

Obecny na konferencji w Wiecznym Mieście prezes włoskiego Stowarzyszenia Pediatrii Alberto Villani powiedział, że zakażone wirusem dzieci stanowią 7 procent wszystkich hospitalizowanych. 44 zakażonych dzieci ma mniej niż rok. – Wśród najmłodszych nie ma ciężkich przypadków – dodał. – To jest rezultat nadzwyczajnego postępowania we Włoszech i pozostawania w domu – zaznaczył pediatra.