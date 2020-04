Szef WHO: Historyczna, światowa inicjatywa

– To historyczna współpraca, która ma przyspieszyć rozwój, produkcję i równą dystrybucję szczepionek, metod diagnostyki i terapii COVID-19 –powiedział Tedros podczas wirtualnej konferencji prasowej, w której uczestniczyli m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Jak podaje AFP, inicjatywa, której przewodzi WHO, wiąże się ze współpracą wielu krajów, a wolę poważnego zaangażowania się w ten projekt zadeklarowały m.in. Niemcy i Francja. Zdecydowane poparcie dla inicjatywy wyraził zastępujący premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona minister spraw zagranicznych Dominic Raab, który powiedział, że globalna akcja jest konieczna wobec "największego globalnego zagrożenia, jakiemu w tym pokoleniu świat musi stawić czoło".

Madryt ogłosił, że zdecydowanie popiera fakt, iż "główną rolę" w tej inicjatywie odgrywa WHO.

Wcześniej w piątek misja Sanów Zjednoczonych w Genewie, która jest siedzibą WHO, poinformowała, że USA nie wezmą udziału w tej inicjatywie WHO. Nie będzie uczestnictwa USA (...). Z zainteresowaniem czekamy na możliwość dowiedzenia się czegoś więcej o inicjatywie w sprawie Covid-19, tak szybko jak to możliwe – oznajmił rzecznik amerykańskiej misji.

Nieco później misja poinformowała, że choć USA nie uczestniczą w spotkaniu poświęconym temu projektowi, to "nie powinno być wątpliwości, że nadal są zdeterminowane, aby przewodzić w globalnych sprawach, dotyczących zdrowia, włącznie z obecnym kryzysem spowodowanym przez Covid-19". W połowie kwietnia prezydent USA Donald Trump polecił swej administracji wstrzymać wpłacanie składek na WHO do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w "niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa". Zarzucił też WHO, która jest agendą ONZ, że "jej liczne błędy przyczyniły się do tak wielu przypadków śmierci".

W środę tymczasowy dyrektor amerykańskiej agencji ds. rozwoju międzynarodowego USAID John Barsa zapowiedział, że USA ocenią, czy WHO jest zarządzana we właściwy sposób.

W obronie WHO wypowiedzieli się m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Kanady Justin Trudeau.

