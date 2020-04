Koronawirus zabił więcej Amerykanów niż wojna w Wietnamie

Od początku epidemii w USA odnotowano 53 351 zgonów z powodu koronawirusa. W wojnie w Wietnamie (1955–1975) śmierć poniosło 58 220 amerykańskich żołnierzy.

W poprzednich dobowych bilansach Uniwersytetu z Baltimore odnotowano 1330 i 1303 zgony.

W Stanach Zjednoczonych we wtorek przekroczono liczbę miliona wykrytych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Najnowsze dane mówią o ok. 1 012 399 testach z wynikiem pozytywnym. W ciągu doby ta liczba zwiększyła się o ok. 25 tys. Od trzech tygodni – jak zauważa dziennik "New York Times", w USA dziennie wykrywa się ok. 30 tys. nowych przypadków COVID-19 z małymi odchyleniami.

W żadnym innym państwie świata nie zdiagnozowano tylu przypadków koronawirusa. Druga pod tym względem Hiszpania, jak podaje Uniwersytet, ma ok. 232 tys. pozytywnych wyników. Trzecie na liście są Włochy z ok. 200 tys. wykrytych przypadków. Epicentrum epidemii w USA jest stan Nowy Jork.

Prezydent Donald Trump stwierdził we wtorek, że władze USA rozważają testy na koronawirusa dla pasażerów samolotów przylatujących na terytorium Stanów Zjednoczonych z innych państw. Wśród ewentualnych takich krajów wymienił Brazylię. W USA wciąż obowiązuje zakaz przylotów z większości państw europejskich.

Równolegle niektóre amerykańskie stany - głównie na południu kraju - rozpoczynają stopniowe otwieranie gospodarki. W Georgii od poniedziałku działalność wznawia część restauracji i barów. Zakaz zwiedzania Kapitolu w amerykańskiej stolicy - zgodnie z wtorkową decyzją jego władz - został jednak przedłużony do 16 maja.