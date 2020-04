Prawie 6 tys. ofiar śmiertelnych. To najbardziej dotknięty epidemią koronawirusa kraj na Bliskim Wschodzie

Iran to kraj najbardziej dotknięty epidemią koronawirusa na Bliskim Wschodzie.

Tymczasem władze w Teheranie podały, że w ostatnim czasie ponad 700 osób zmarło w Iranie w wyniku spożycia alkoholu metylowego, wierząc że może on wyleczyć z koronawirusa. Od 20 lutego do 7 kwietnia skażonym alkoholem otruło się 728 ludzi, w tym ok. 200 zmarło poza szpitalami. Poza tym ok. 90 osób straciło wzrok lub ma poważne problemy z widzeniem – podała agencja AP.

Dla porównania w zeszłym roku z powodu zatrucia się alkoholem metylowym w Iranie zmarło 66 osób.

Metanol powoduje opóźnione uszkodzenie narządów i mózgu. Objawy obejmują ból w klatce piersiowej, nudności, ślepotę i śpiączkę.

W Iranie wytwórcy alkoholu metylowego muszą dodawać sztuczny kolor do swoich produktów, aby kupujący mogli odróżnić go od etanolu - alkoholu, który można stosować do czyszczenia ran. Etanol znajduje się w napojach alkoholowych, chociaż jego produkcja jest nielegalna w Iranie. Spożycie alkoholu jest generalnie zabronione w Islamskiej Republice Iranu. Jednak przedstawiciele mniejszości – chrześcijanie, żydzi czy zoroastrianie – mogą pić napoje alkoholowe.

