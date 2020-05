Niemcy: Znaczny wzrost nowych zakażeń

Liczba odnotowanych zgonów zwiększyła się o 94 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. Znaczny wzrost może wynikać z tego, że raporty przedstawiające sytuację w weekend były niepełne, ponieważ placówki służby zdrowia nie wysłały kompletnych danych. Instytut ostrzegał w poprzednich tygodniach przez możliwością występowania takiej sytuacji w weekendy.

RKI poinformował o 933 nowych infekcjach zidentyfikowanych w minionej dobie; to wzrost o 576 w stosunku do danych podsumowujących niedzielę. Łączna liczba odnotowanych zakażeń SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła do 170 508 – przekazał RKI.

Współczynnik reprodukcji koronawirusa w RFN wynosi aktualnie 1,07 - wynika z pogłębionego raportu, który RKI opublikował w poniedziałek. Oznacza to, że jedna zakażona osoba zaraża nieznacznie więcej niż jedną kolejną osobę.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto w Bawarii – 44 593, w Nadrenii Północnej-Westfalii – 35 333 i w Badenii-Wirtembergii – 33 359.

Około 1600 osób cierpiących na wywoływaną przez koronawirusa chorobę Covid-19 uznano w ciągu ostatniej doby za wyleczone. Ogółem wyzdrowiało ok. 147 200 zakażonych. Jest to 86 proc. wszystkich dotychczas zidentyfikowanych przypadków koronawirusa w Niemczech.

Czytaj także:

"Nie wskazała jednoznacznie na Polskę". Przecieki z rządu Merkel