Handlowali ciałami abortowanych dzieci. Wyciekły szokujące zeznania pracowników Planned Parenthood

Nagranie ukazuje fragmenty zeznań, jakie pracownicy aborcyjnej korporacji składali pod przysięgą w 2019 roku. Menadżerowie oraz dyrektorzy przyznają się w nich do handlu ludzkimi organami. Do sieci wyciekły również podpisane przez nich dokumenty.

Zarejestrowane zeznania złożyły m.in. starsza dyrektor Planned Parenthood Gulf Coast ds. Dostępu do Aborcji Tram Nguyen, dyrektor medyczną organizacji dr Dorothy Furgerson, była dyrektor naczelna usług medycznych dr Deborah Nucatola.

Wideo jasno pokazuje, że kierownictwo Planned Parenthood miało pełną świadomość nielegalnego procederu. Deborah Nucatola przyznaje nawet, że dostosowała sposób przeprowadzania aborcji do tego, aby lepiej pozyskiwać szczątki zamordowanych dzieci. Na nagraniu widzimy też Mary Gatter, prezes Rady Medycznej Dyrektorów w Planned Parenthood Federation of America, która w 2017 roku negocjowała z udającycm zainteresowanego transakcją dziennikarzem, cenę za tkanki nienarodzonych dzieci. Kobieta przyznała, że zawarła porozumienie biznesowe z firmą do pobierania tkanek płodu ludzkiego Novogenix.