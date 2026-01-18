Liberalny skręt papieża

O d czasów Soboru Watykańskiego II światowy episkopat – tak jak cały Kościół – dzieli się na dwie zasadnicze frakcje: konserwatystów i liberałów. Odcienie są oczywiście różne, ale chodzi o pewne fundamentalne ukierunkowanie. Stanowisko zajmowane w sporach wewnątrzkościelnych ma też odniesienie do świata polityki. Biskupi konserwatywni w sprawach doktryny czy liturgii chętniej wspierają prawicę, podczas gdy postępowcy – lewicę. W Polsce ten podział jest ewidentny od lat. Dzięki Leonowi dość istotnie umocniona została bardziej progresywna część Kościoła. W jednym z poprzednich wydań tygodnika „Do Rzeczy” (nr 50/2025) opisywałem sylwetkę kard. Grzegorza Rysia, nowego metropolity Krakowa. Chociaż pod pewnymi względami konserwatywny, to hierarcha co do zasady sytuuje się w kościelnym milieu bliskim „Tygodnikowi Powszechnemu” i „Więzi”. Politycznie, jak pokazał choćby spór o migrantów – po przeciwnej stronie niż „prawe skrzydło” PiS czy obie Konfederacje. Wszystkie znane mi środowiska lewicowe są zachwycone tą nominacją Leona XIV.
