Niepokojące informacje z Hiszpanii. Ponad połowa hospitalizowanych z powodu COVID-19 ma problemy z połykaniem

Komorowski: Jest pytanie, po co Kaczyński "wrzucił" ten temat

Temat reparacji niemieckich w stosunku do Polski został "wrzucony" w debatę w Polsce, ale specjalnie nie chwycił. Zasadne jest pytanie, po co Jarosław Kaczyński to zrobił – powiedział w wywiadzie dla Deutsche Welle Bronisław Komorowski.