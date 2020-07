Portugalia: W Lizbonie powracają restrykcje

Wśród objętych restrykcjami obszarów są głównie gminy miast Amadora, Odivelas i Sintra. W Lizbonie obostrzenia przywrócono tylko w jednej z 24 gmin.

Wśród przywróconych obostrzeń jest m.in. obowiązek zamykania sklepów spożywczych o godz. 20, z wyjątkiem supermarketów, które będą mogły funkcjonować o dwie godziny dłużej, a także zakaz działalności placówek gastronomicznych oferujących głównie alkohol oraz ograniczenie pracy placówek handlowych, które nie oferują dóbr podstawowych.

W gminach, w których w środę przywrócono restrykcje, obowiązuje zakaz wychodzenia z domów, z wyjątkiem wyjścia do pracy, na zakupy lub do lekarza. W drodze wyjątku można wychodzić też na uroczystości, np. pogrzeby, ale te nie mogą liczyć więcej niż pięciu uczestników.

Z przepisów opublikowanych w dzienniku ustaw wynika, że kary za złamanie nowych obostrzeń będą wynosiły od 100 do 500 euro dla obywateli oraz do 5 tys. euro dla firm. 25 czerwca premier Antonio Costa ogłosił, że 19 gmin aglomeracji lizbońskiej pozostanie do odwołania w stanie klęski, podczas gdy pozostała część terytorium Portugalii wejdzie w fazę stanu zagrożenia epidemicznego, który przewiduje najmniejsze restrykcje wśród stanów nadzwyczajnych w tym kraju.

W pozostałych gminach kraju wciąż konieczne jest zachowanie dystansu społecznego, noszenie masek ochronnych, a także unikanie zgromadzeń z udziałem więcej niż 20 osób. Zabronione jest też spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.