Włochy: Zakaz wstępu dla osób przybywających z 13 krajów

Zakaz dotyczy osób, które w ciągu 14 poprzednich dni przebywały lub były w podróży tranzytowej w następujących krajach: Armenia, Bahrajn, Bangladesz, Brazylia, Bośnia i Hercegowina, Chile, Kuwejt, Macedonia Północna, Mołdawia, Oman, Panama, Peru, Dominikana.

"Na świecie pandemia jest w ostrej fazie. Nie możemy zaprzepaścić wyrzeczeń Włochów w tych miesiącach" – tak swą decyzję uzasadnił minister zdrowia odnosząc się do surowych restrykcji, jakie obowiązywały w Italii od marca do maja.

Speranza ogłosił, że w celu przestrzegania zasad ochrony sanitarnej zawieszono loty bezpośrednie i pośrednie z krajów z listy i do nich. "To wybór w duchu najwyższej ostrożności" – oświadczył. W ostatnich dniach we Włoszech ogłoszono alarm w związku z licznymi przypadkami koronawirusa w społeczności imigrantów i przybyszów z Bangladeszu. Osoby zakażone były na pokładzie dwóch samolotów, które przyleciały do Rzymu z tego kraju.

