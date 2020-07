Włochy: Zmarło 9 osób, 234 nowe zakażenia

We Włoszech ostatniej doby zmarło 9 osób chorych na COVID-19, zanotowano 234 nowe zakażenia koronawirusem - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. To nieznaczny wzrost w porównaniu z sobotą, gdy było 7 zgonów i 188 kolejnych infekcji. Bilans zmarłych wzrósł do 34 954.

Osiem na dziewięć zgonów zarejestrowano w Lombardii. W tym regionie również wykryto jedną trzecią nowych zakażeń. Dotąd w całym kraju koronawirusem zakaziło się ponad 243 tys. osób. Wyleczonych jest ponad 194 tys. Obecnie według oficjalnych danych zakażonych jest ponad 13 tys. osób. W najnowszym raporcie Ministerstwa Zdrowia i Instytutu Służby Zdrowia, opracowanym na podstawie monitoringu epidemii poinformowano, że w okresie od 29 czerwca do 5 lipca w kraju było 636 aktywnych ognisk koronawirusa. W połowie z 20 regionów ryzyko zakażenia określono jako umiarkowane, a w pozostałych jako niskie lub bardzo niskie. W dokumencie zaznacza się, że chociaż dzięki wprowadzonym restrykcjom i narodowej kwarantannie udało się skutecznie kontrolować infekcje wywołane przez SARS-CoV-2, wirus nadal szerzy się tworząc ogniska znacznej wielkości. Czytaj także:

Austria: Wypadek z udziałem Polaków, cztery osoby w szpitalu