Papież Franciszek rozpoczyna najdłuższą podróż zagraniczną

Podróż papieża Franciszka do Azji Południowo-Wschodniej będzie najdłuższą w jedenastoletnim pontyfikacie Jorge Mario Bergoglio. W ciągu dwunastu dni od 2 do 13 września Ojciec Święty pokona 32.814 kilometrów, odwiedzając Indonezję, Papuę Nową Gwineę, Timor Wschodni i Singapur. Nowa Gwinea będzie pierwszym krajem Oceanii odwiedzanym przez papieża. Będzie to 45. podróż zagraniczna Franciszka. Ponadto papież Bergoglio odbył ok. 30 podróży duszpasterskich do Włoch i odwiedził liczne parafie w swojej diecezji rzymskiej.

Papież Franciszek w podróży do Azji Południowo-Wschodniej

Od 2013 r. Franciszek jak dotychczas odwiedził w sumie 60 krajów na całym świecie. I to pomimo faktu, że w czasie jego pontyfikatu był rok 2020, który z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa był pierwszym od 1978 r. rokiem bez podróży papieskiej. Do końca tego roku w programie podróży zagranicznych papieża jest jeszcze wizyta w Belgii i Luksemburgu. Nadzieję na rychłą wizytę swego rodaka mają nadal mieszkańcy rodzinnej Argentyny. Byłaby to pierwsza wizyta Franciszka w ojczyźnie od czasu jego wyboru na papieża w 2013 roku.

Obecna wizyta w Azji Południowo-Wschodniej dokładnie wpisuje się w wyobrażenia papieża na temat kierunków jego podróży. Niedługo po rozpoczęciu pontyfikatu Franciszek podkreślił w jednym z wywiadów, że preferowanymi przez niego kierunkami są kraje na „peryferiach świata” oraz te, którym chce pomóc przezwyciężyć istniejące konflikty czy problemy. Pierwsza podróż Franciszka po rozpoczęciu pontyfikatu zaprowadziła go na Lampedusę latem 2013 r. W tamtym czasie ta śródziemnomorska wyspa stała się symbolem dramatycznej sytuacji uchodźców u bram Europy.

Podróże w Europie

Prawie połowa wyjazdów zagranicznych miała miejsce w Europie. Celem nie były jednak takie kraje jak Niemcy, Francja czy Hiszpania.

W 2016 roku Franciszek odwiedził Polskę, złożył też wizyty w Strasburgu w Alzacji, gdzie wygłosił dwa przemówienia: do Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odwiedził francuską metropolię śródziemnomorską – Marsylię. Natomiast europejskie drogi prowadziły Franciszka do mniejszych krajów: odwiedził Tiranę w Albanii, kraje bałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię, a także Bośnię i Hercegowinę, Macedonię Północną i Maltę.

Wizyty na Półwyspie Arabskim

Za historyczne uważane są wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (2019) i Bahrajnie (2022). Były to pierwsze wizyty papieża na Półwyspie Arabskim. Na początku 2015 roku Franciszek udał się na Filipiny: w Manili odprawił Mszę, w której według oficjalnych danych wzięło udział ok. siedmiu milionów osób. Było to największe w historii nabożeństwo katolickie.

Franciszek dokonał też spektakularnych gestów pokojowych w Ziemi Świętej w 2014 r., na przykład modlitwą przy murze oddzielającym Izrael od Autonomii Palestyńskiej i symbolicznym uściskiem przedstawicieli trzech światowych religii pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie. W rok później na Kubie i w USA papież podkreślił swoje przesłanie pojednania do byłych wrogich państw. W 2019 r. w Nagasaki i Hiroszimie potępił wszelkie „wykorzystanie energii jądrowej do celów wojennych”.

Wyjazdy do Afryki

Papież kilkukrotnie podróżował też na kontynent afrykański. Franciszek odwiedził m.in. Kenię, Ugandę, Republikę Środkowoafrykańską i Mozambik, a także Egipt i Maroko.

I choć argentyńska ojczyzna pierwszego papieża z Ameryki Południowej wciąż czeka na wizytę Franciszka, to poza Rzymem i Włochami są cztery miejsca na świecie, które papież odwiedził dwukrotnie: w 2016 r. i ponownie w 2021 r. Franciszek udał się do obozów uchodźców na greckiej wyspie Lesbos i w ten sposób zwrócił uwagę światowej opinii publicznej na sytuację uchodźców przypływających łodziami na Morzu Śródziemnym. W 2016 r. papież ponownie wylądował na lotnisku w Hawanie, zaledwie kilka miesięcy po swojej pierwszej wizycie na Kubie, aby spotkać się z rosyjskim patriarchą prawosławnym Cyrylem. Dwukrotnie Franciszek odwiedził stolicę Węgier Budapeszt: w 2021 r. z okazji Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego oraz w 2023 r. podczas trzydniowej wizyty duszpasterskiej. Był też gościem portugalskiego Sanktuarium Maryjnego w Fatimie w latach 2017 i 2023.

