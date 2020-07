W Niemczech wygrał Trzaskowski. Głosowało prawie 70 tys. Polaków

Łącznie w 15 obwodach do głosowania – czterech w Berlinie, pięciu w Kolonii, po trzy w Hamburgu i Monachium – oddano 69 736 ważnych głosów. Liczba uprawnionych do udziału w wyborach wynosiła w Niemczech 84 215.

Kandydat PO Rafał Trzaskowski zdobył 53 889 głosów (77,28 proc.), natomiast Andrzej Duda 15 847 (22,72 proc.). Frekwencja wyniosła 83,08 proc. i była nieco niższa niż w pierwszej turze (85,81 proc.).

W stolicy RFN, Berlinie, oddano 12 337 głosów, w tym 10 481 na Rafała Trzaskowskiego i 1 856 na Andrzeja Dudę.

Z kolei w największym skupisku Polaków w Niemczech, Nadrenii Północnej-Westfalii, na kandydata Platformy Obywatelskiej głosowało 19 204 Polaków, natomiast na kandydata Prawa i Sprawiedliwości – 6 210.

Jak informuje Deutsche Welle, do ambasady RP w Berlinie napływają protesty, w których część wyborców skarży się, że pakiety do głosowania zostały wysłane za późno lub w ogóle do nich nie dotarły. Według DW drogą korespondencyjną głosowało tylko 36 osób w Berlinie i 76 w Kolonii.