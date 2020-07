W Hiszpanii i Portugalii wzrost dobowej liczby zakażeń i zgonów na COVID-19

W środę po południu służby sanitarne Katalonii potwierdziły wprowadzenie ograniczeń, jeśli chodzi o wjazdy i wyjazdy z miasta Lerida, gdzie wykryto kilkadziesiąt ognisk zakażeń.

Hiszpański resort zdrowia odnotował, że podczas minionych 24 godzin wyraźnie wzrosła liczba nowych infekcji w całym kraju. Od wtorkowego popołudnia przybyło ich 875, a łączna liczba dotychczas potwierdzonych zakażeń wynosi już 257 494. Ministerstwo zdrowia podało też, że w ostatniej dobie łączna liczba zmarłych w Hiszpanii po zachorowaniu na COVID-19 wzrosła do 28 413.

Tymczasem w ciągu ostatnich 24 godzin dynamika zakażeń koronawirusem i zgonów na COVID-19 zwiększyła się również w Portugalii. Pomiędzy wtorkiem a środą przybyło tam osiem nowych zgonów, a łączna liczba ofiar śmiertelnych wynosi już 1676.

W ciągu minionych 24 godzin liczba infekcji wzrosła tam o 375, do 47 426. W środę rząd Antonia Costy wydłużył do końca lipca obowiązywanie stanu ostrzeżenia sanitarnego w związku z epidemią. Zobowiązuje on mieszkańców Portugalii m.in. do zachowania dystansu społecznego, a w miejscach, w których jest to niemożliwe, do noszenia masek ochronnych.