Tłum turystów na włoskiej wyspie. Burmistrz prosi o pomoc policję

Tłok na wyspie wystawił na ciężką próbę możliwość przestrzegania zasad walki z koronawirusem i skłonił burmistrza Marino Lembo do wystosowania listu do dowództwa karabinierów, komendy policji oraz władz pobliskiej prowincji Neapol z wnioskiem o to, aby w weekendy zwiększono liczbę funkcjonariuszy.

Lembo, cytowany przez włoskie media, wyjaśnił, że policjanci i karabinierzy muszą nie tylko kontrolować sytuację w porcie i zejście turystów z pokładu statków, ale także główny plac i uliczki na Capri, opanowane przez tłumy, w których nie przestrzega się dystansu społecznego.

Oficjalna liczba potwierdzonych we Włoszech przypadków koronawirusa wynosi 244 434. Wyleczonych jest prawie 197 tys. osób. Obecnie zakażonych jest około 11 tys. osób; o 720 mniej niż dzień wcześniej. Bilans zgonów wynosi 35 045.