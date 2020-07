Moc Tradycji

Trudno, prawdę powiedziawszy, znaleźć książkę równie pożyteczną, a zarazem równie jasno napisaną jak ta, której autorem jest znany włoski historyk i publicysta Roberto de Mattei. „W obronie Tradycji”, bo o nią tu chodzi, jest swoistym komentarzem autora do jego wcześniejszego dzieła „Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana”. De Mattei, wielki znawca dziejów Kościoła, próbuje wyjść naprzeciw krytykom i odpowiedzieć na zarzuty, że zbyt surowo potraktował tak sam II Sobór Watykański, jak jego ojców. Wszystko jest tu klarowne. W pierwszej części de Mattei odwołuje się do dwóch wielkich badaczy dziejów katolicyzmu – Ludwiga von Pastora i kard. Josepha Hergenröthera. Obu wyróżniała wielka miłość do Kościoła i papiestwa oraz bezwzględna prawowierność. Mimo to obaj nie wahali się bardzo krytycznie oceniać wcześniejszych papieży czy biskupów, jeśli tylko mieli pewność, że ich czyny zaciemniały misję chrześcijaństwa.