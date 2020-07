Kuria w Mediolanie udostępni swoje budynki szkołom. Wszystko z powodu epidemii

Władze stolicy Lombardii podziękowały miejscowemu Kościołowi katolickiemu za deklarację udostępnienia sal klasom w okresie wielkiej reorganizacji nauki w szkołach w reżimie sanitarnym.

– Dziękuję Kurii, która zgodziła się oddać do dyspozycji swoje lokale bezpłatnie nie prosząc o czynsz, ale jedynie o sprzątanie i dezynfekcję przestrzeni, jak w normalnej szkole – powiedział szef wydziału do spraw budownictwa szkolnego we władzach Mediolanu Paolo Limonta.

Kuria przypomniała, że wcześniej biskupi z tamtejszego regionu zaapelowali do parafii o oddanie sal na użytek szkół, które muszą stosować zasady dystansu społecznego i potrzebują więcej przestrzeni.

Archidiecezja zasugerowała, by priorytet dać szkołom kościelnym, ale – jak zaznaczono – bez wykluczania placówek państwowych i należących do gmin.

