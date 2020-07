Technologiczni giganci nie boją się pandemii. Ich obroty wzrosły

Technologiczni giganci nie odczuli skutków kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią. Co więcej, ich zyski w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększyły się.

Amazon w II kwartale obecnego roku zwiększył sprzedać o 40 proc. do 88,9 mld dolarów, co pozwoliło mu osiągnąć największy kwartalny zysk od czasów założenia firmy w 1994 roku. Lider światowej sprzedaży przez internet zarobił w II kwartale 5,2 mld dolarów.

Apple, producent iPhonów i iPadów, podał, że jego kwartalne dochody wzrosły o 11 proc. rok do roku, do 59,7 mld dolarów. Jak twierdzą właściciele firmy, sprzedaż ich produktów nakręciła konieczność pozostania uczniów w domach i nauka przez internet. To spowodowało wzrost sprzedaży produkowanych przez Apple komputerów i tabletów.

Z kolei Facebook może pochwalić się wzrostem przychodów o 11 proc. To dało zysk w II kwartale w wysokości prawie 5,2 mld dolarów. Spowodowane to było zwiększonym zapotrzebowaniem małych i średnich firm na reklamy na portalu. Co więcej, Facebook podał, że w czerwcu średnio 2,4 mld ludzi było aktywnych na należących do niego platformach społecznościowych.

