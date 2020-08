Cichanouska publikuje nowe nagranie, w którym wzywa Białorusinów do zdecydowanych działań

Swiatłana Cichanouska opublikowała nowe nagranie, w którym wzywa Białorusinów do walki z reżimem Łukaszenki. Pretekstem do wygłoszenia odzewu do rodaków były przypadające dziś urodziny jej męża.