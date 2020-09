Włochy: Kolejne ofiary śmiertelne COVID-19, prawie 1300 nowych zakażeń

Floyd 2.0, czyli teraz to Ameryka rzuca monetą

4 września, dzień 186.Wpis nr 175 | No i bańka prysła, kulig nie udał się i co to będzie… Przyszły wyniki autopsji ikonicznej już ofiary brutalności amerykańskiej policji. Do tego (dopiero teraz?) zostały upublicznione nagrania z innych...