UE wszczęła procedurę wobec Wielkiej Brytanii

Brytyjska Izba Gmin przyjęła we wtorek wieczorem budzący kontrowersję projekt ustawy o rynku wewnętrznym, która daje możliwość unieważnienia uzgodnień dotyczących Irlandii Północnej w obowiązującej już umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła w czwartek, że projekt ustawy stoi "w całkowitej sprzeczności" z wcześniejszymi zobowiązaniami Zjednoczonego Królestwa dotyczącymi Irlandii Północnej.

KE dała rządowi w Londynie czas do końca listopada na formalne ustosunkowanie się do sprawy. Wielka Brytania stwierdziła, że ​​udzieli odpowiedzi "we właściwym czasie".

Unijna procedura naruszeniowa może prowadzić do skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE i oraz nałożenia kar finansowych.

