Wielka Brytania: Nowy dobowy rekord zakażeń. Prawie 20 tys.

Liczba zakażeń jest o prawie 2500 wyższa od tej podanej we wtorek i o prawie 2200 wyższa od dotychczasowego rekordu z ostatniego czwartku. Wprawdzie jeszcze wyższy był bilans z 4 października, ale wówczas kilka tysięcy z prawie 23 tys. infekcji było zaległymi przypadkami z poprzednich dni.

Najwyższe dobowe liczby zakażeń zanotowano w każdej z czterech części Zjednoczonego Królestwa, na dodatek w każdej z nich rekordy pobite zostały bardzo wyraźnie. W Anglii wykryto 16 132 infekcje, w Szkocji – 1429, w Irlandii Północnej – 1217, a w Walii – 946. W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 654 644, co jest 12. najwyższym bilansem na świecie i czwartym w Europie – po Rosji, Hiszpanii i Francji.

Liczba zgonów jest niższa o sześć od tej z bilansu wtorkowego, która była najwyższą od 10 czerwca. W efekcie całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 43 155, z czego 38 293 osoby zmarły w Anglii, 2572 – w Szkocji, 1688 – w Walii, a 602 – w Irlandii Północnej. Te statystyki obejmują zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2. Natomiast liczba przypadków, w których w akcie zgonu wpisano koronawirusa jako prawdopodobny czynnik decydujący o śmierci, nawet jeśli nie został przeprowadzony test, wynosi 57 690 (ta ostatnia statystyka jest aktualizowana raz w tygodniu).

Niezależnie od zastosowanej metodologii, pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie – za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem. W ciągu ostatniej doby wykonano 264,7 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, a od początku epidemii – już 26 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 344 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 we wtorek a godz. 9 w środę. Według danych z wtorku, które nie uwzględniają Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 4777 chorych na COVID-19, co oznacza wzrost o 277 w stosunku do poprzedniego dnia.

