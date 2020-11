Ukraina kupi 6 mln ekspresowych testów na obecność koronowirusa

900 mln hrywien (UAH), tj. ok. 120 mln zł, ma zostać też przeznaczonych na doposażenie w tlen łóżek w szpitalach we wszystkich obwodach - poinformował Szmyhal. Dodatkowe koszty mają również trafić do regionów w celu przygotowania szpitali polowych.

"Będziemy mieć nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, kiedy będą one potrzebne, ale musimy być gotowi i (musimy) przewidzieć wszystkie warianty" - dodał w serwisie Telegram.

Według ministra ochrony zdrowia Maksyma Stepanowa rząd na przygotowanie szpitali polowych w trzech miastach - Kijowie, Odessie i Kramatorsku - przeznaczy 118 mln UAH (ok. 16 mln zł).

We wtorek w wywiadzie dla Radia Swoboda główny lekarz sanitarny kraju Wiktor Laszko zapowiedział, że ekspresowe testy antygenowe, które dają wynik w ciągu 15-30 minut, mają trafić na Ukrainę w przyszłym tygodniu. Dodał, że testy te będą bezpłatne. Podkreślił, że są one uznane przez Światową Organizację Zdrowia i są rekomendowane do powszechnego testowania ludności.

Na Ukrainie poprzedniej doby wykryto 12 496 nowych infekcji koronawirusem, 256 zakażonych zmarło, a 8096 pacjentów wyzdrowiało. To najwyższy dzienny bilans zgonów i wyzdrowień od początku pandemii. Przeprowadzono tego dnia w kraju ok. 73 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 42 tys. metodą PCR.

Łącznie zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w tym kraju u 570 153 osób, zmarło 10 112 zainfekowanych, a 259 079 osób uznano za wyleczone. Przeprowadzono ok. 4 mln testów metodą PCR.