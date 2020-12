Holandia może nie rozpocząć kampanii szczepień na koronawirusa w grudniu

Wcześniej w czwartek von der Leyen napisała na Twitterze, że "27, 28 i 29 grudnia szczepienia rozpoczną się w całej Unii Europejskiej", przy założeniu, że 21 grudnia Europejska Agencja Leków (EMA) zezwoli na wprowadzenie na rynek szczepionki firm Pfizer i BioNTech.

Jednak rzeczniczka holenderskich miejskich władz ds. zdrowia (GGD) Sonja Kloppenburg oznajmiła, że kampania szczepień rozpocznie się w tym kraju, kiedy jej instytucja uzna to za bezpieczne. Rzecznik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM) Harald Wychgel poinformował Reutera, że plan kampanii szczepień jest nadal opracowywany.

W środę minister zdrowia Hugo de Jonge powiedział, że "dużo musi się jeszcze wydarzyć", aby można było przeprowadzić akcję szczepień. Minister wyjaśnił podczas debaty parlamentarnej, że największym problemem, który opóźnia przygotowanie akcji, jest system komputerowy, który będzie nadzorował dystrybucję szczepionki. Nie jest on gotowy, ponieważ nie można jeszcze wpisać do oprogramowania informacji o ewentualnych skutkach ubocznych szczepień, o których EMA poinformuje dopiero po zaaprobowaniu nowej szczepionki.

RIVM poinformował w czwartek po południu, że w ciągu ostatniej doby przybyło prawie 13 tys. nowych zakażeń; przez drugi dzień z rzędu wzrost liczby przypadków koronawirusa jest najwyższy od początku epidemii. Na Covid-19 zmarło do tej pory ponad 10 tys. osób.

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa od początku pandemii w Holandii wykryto 650 072 przypadki zakażenia koronawirusem. W poniedziałek premier Holandii Mark Rutte ogłosił drugi ścisły lockdown, który ma obowiązywać przez co najmniej pięć tygodni.

Do 19 stycznia otwarte będą jedynie sklepy z artykułami pierwszej potrzeby. Przedłużono też ograniczenia do trzech gości dziennie w jednym gospodarstwie domowym. Zamknięte będą również zakłady fryzjerskie i teatry. Od 13 października władze Holandii ogłosiły częściowy lockdown, w ramach którego zalecana jest praca zdalna; nakazano ograniczenie podróży do absolutnie niezbędnych, zakazano publicznych zgromadzeń. Restauracje i bary pozostają zamknięte, poza sprzedażą na wynos.

Średnio tygodniowy wskaźnik nowych przypadków zakażeń koronowirusem w Holandii wzrósł w ostatnich dwóch tygodniach z 29,22 na 100 tys. ludzi 29 listopada do 47,47 na 100 tys. ludzi 13 grudnia.