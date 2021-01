Izrael zatwierdził szczepionkę Moderny przeciw COVID-19

O decyzji izraelskiego ministerstwa zdrowia poinformował producent szczepionki w oświadczeniu, dodając, że Izrael zamówił 6 milionów dawek preparatu. Pierwsze dostawy mają trafić do tego kraju jeszcze w styczniu.

To druga po Pfizer-BioNTech szczepionka dopuszczona do użytku w Izraelu, który jak dotąd zdołał zaszczepić ponad 14 proc. swoich obywateli, co jest najwyższym współczynnikiem na świecie.

Pierwszy kraj po USA i Kanadzie

Izrael jest pierwszym krajem poza Ameryką Północną, który wydał zgodę na użycie szczepionki Moderny na swoim terytorium. Wcześniej zrobiły to USA i Kanada. W poniedziałek preparat był przedmiotem dyskusji ekspertów Europejskiej Agencji Leków, jednak unijny urząd nie podjął ostatecznej decyzji, odkładając ją na środę 6 stycznia.

W poniedziałek Moderna zapowiedziała, że wyprodukuje w tym roku co najmniej 600 mln dawek swojej szczepionki, czyli o 100 mln więcej od dotychczasowych prognoz.

