"Krew na rękach!". Krzyki na spotkaniu z Sikorskim

Minister spraw zagranicznych bierze udział w kampanii prawyborczej i kontynuuje podróż po Polsce. W środę Radosław Sikorski odwiedził Łódź. Poruszył m.in. temat konfliktu na Bliskim Wschodzie.

– Polska sympatyzuje ponad wszystko z niewinnymi ofiarami tragicznych wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Staramy się temu cierpieniu zaradzić w ten skromny sposób, na który nas stać. Polska nie uważa, że mamy klucz do rozwiązania kryzysu na Bliskim Wschodzie – mówił szef MSZ.

Awantura na spotkaniu z Sikorskim. "Już pan wygrał"

– Polska solidaryzuje się z obydwoma narodami. Rozumiemy tragedię Żydów, którzy pochodzili z tej ziemi, w tym z tego miasta, i oni mają prawo do swojego państwa i do życia w bezpiecznych granicach, ale takie samo prawo mają Palestyńczycy – stwierdził Radosław Sikorski. W tym momencie w sali wybrzmiały okrzyki: "Stop okupacji!", "krew na rękach!", "zerwać współpracę z Izraelem" oraz "free free Palestine". – Jak pan przestanie krzyczeć, to się pan dowie, jaka jest polska polityka – próbował dojść do głosu Sikorski. – Już pan wygrał, nie musi pan krzyczeć – zwrócił się polityk do jednego z uczestników spotkania.

– To są hamasowcy – powiedział w kierunku skandujących jeden z mężczyzn. Inny wyrwał transparent z hasłem nawołującym do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy – relacjonował portal Gazeta.pl.

– Polska uznaje państwowość Palestyny. Wielokrotnie krytykowała nielegalne osadnictwo na okupowanych terytoriach palestyńskich – podkreślił Radosław Sikorski. – W Warszawie, w odróżnieniu od wielu innych stolic, ambasador Palestyny jest w pełni akredytowany przy głowie państwa – tłumaczył minister spraw zagranicznych.

Prawybory w Koalicji Obywatelskiej

22 listopada w całej Koalicji Obywatelskiej, w skład której wchodzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska, odbędą się prawybory, które wyłonią kandydata KO na prezydenta. O nominację ubiegają się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Wyniki głosowania mają zostać ogłoszone dzień później, tj. 23 listopada. Z kolei 7 grudnia w Gliwicach odbędzie się konwencja, w trakcie której kandydat KO w wyborach prezydenckich zaprezentuje swój program.

