Ta szczepionka wzbudza kontrowersje. Wiadomo, jaką ma skuteczność

Dokładne wyniki badania będą przekazane brazylijskiej rządowej agencji regulującej rynek farmaceutyczny Anvisa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do kryzysowego użycia szczepionki – poinformowało brazylijskie centrum medyczne Butantan, które współpracuje z Sinovakiem.

Szczepionka Sinovacu nosi nazwę CoronaVac. Skuteczność na poziomie 78 proc. jest niższa niż konkurencyjnych szczepionek koncernów Moderna i Pfizer/BioNTech, ale CoronaVac jest łatwiejszy w transporcie i można go przechowywać w temperaturze standardowych lodówek.

Obawy o przejrzystość badań

Eksperci cytowani przez agencję Reutera zwracają uwagę, że stopniowe ujawnianie wyników badań nad CoronaVakiem wywołuje obawy dotyczące przejrzystości. – Prezentacja na konferencji prasowej to jedna sprawa. Podanie wyników i ich analiza to inna sprawa, i tym zajmie się Anvisa. Jeśli dane są takie, jak twierdzą, jest to doskonały wynik – powiedziała członkini komitetu naukowego Brazylijskiego Towarzystwa Immunologii Cristina Bonorino.

Reuters podkreśla, że Moderna i Pfizer/BioNTech ogłosiły szczegółowe wyniki późnej fazy badań klinicznych swoich szczepionek, zanim zostały one dopuszczone do użytku w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Dimas Covas, dyrektor Butantanu oświadczył natomiast, że dane dotyczące CoronaVacu zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym, ale nie podał konkretnego terminu.

Pod presją dziennikarzy Covas oświadczył, że w badaniu z udziałem 13 tys. ochotników na COVID-19 zachorowało 218 osób. 160 z nich było w grupie, która otrzymała placebo, a pozostałe – w grupie zaszczepionych. W przeciwieństwie do innych testów CoronaVacu, w brazylijskiej próbie uczestniczyli ochotnicy w podeszłym wieku, którzy są szczególnie narażeni na ciężki przebieg COVID-19.

Szczepionka, która budzi kontrowersje

Władze Brazylii i Indonezji, najbardziej dotkniętych koronawirusem państw Ameryki Południowej i Azji Południowo-Wschodniej, planują rozpoczęcie szczepień specyfikiem Sinovacu jeszcze w styczniu. Umowy w sprawie zakupu szczepionki podpisały również Turcja, Chile, Singapur, Ukraina i Tajlandia – pisze Reuters.

Szczepionka Sinovacu wywołuje kontrowersje wśród brazylijskich urzędników. Prezydent Jair Bolsonaro zdecydowanie się jej sprzeciwia z powodu – jak to określa – jej "pochodzenia". Minister zdrowia Eduardo Pazuello oświadczył jednak, że rząd federalny kupi wszystkie dawki wyprodukowane przez Butantan w tym roku w ramach narodowego programu szczepień. W grudniowym badaniu opinii publicznej prawie połowa Brazylijczyków oświadczyła tymczasem, że nie przyjmie chińskiej szczepionki przeciw COVID-19.

