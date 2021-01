Włoski komisarz ds. pandemii: Do końca marca zaszczepimy 6 mln osób

6 milionów osób we Włoszech zostanie do końca marca zaszczepionych przeciw koronawirusowi - ogłosił w niedzielę nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii Domenico Arcuri. Lekarze rodzinni mówią, że w dwa miesiące mogą zaszczepić nawet 16 mln osób.