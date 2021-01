Stan wyjątkowy w Japonii zostanie rozszerzony. Wszystko z powodu COVID-19

Premier Japonii Yoshihide Suga oświadczył na zebraniu kierownictwa Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP), że zamierza podjąć „szybką decyzję” w sprawie rozszerzenia stanu wyjątkowego na te trzy prefektury zachodniej Japonii – podała agencja Kyodo, powołując się na niewymienionego z nazwiska posła LDP.

Według źródeł rządowych japońskiej agencji Suga planuje ogłosić rozszerzenie stanu wyjątkowego w środę. Rozważane jest objęcie nim również prefektur Gifu i Aichi w środkowej części kraju. Obecnie stan wyjątkowy obowiązuje w Tokio i sąsiednich prefekturach Chiba, Kanagawa i Saitama.

W czasie stanu wyjątkowego mieszkańcy wzywani są do pozostawania w domach tak długo, jak to możliwe, a bary i restauracje proszone są o skrócenie czasu pracy. W przeciwieństwie do praktyk stosowanych w wielu innych krajach w Japonii nie przewidziano kar za niepodporządkowanie się zaleceniom.

We wtorek po długim weekendzie w Tokio zgłoszono 970 nowych zakażeń koronawirusem – po raz pierwszy od 4 stycznia dobowy bilans nie przekroczył 1000. W ciągu ostatniego tygodnia w Osace odnotowano ponad 3,8 tys. nowych infekcji, a Kioto i Hyogo również zgłosiły rekordowe przyrosty - zaznacza agencja Kyodo.

Od początku pandemii w Japonii odnotowano łącznie ponad 286 tys. zakażeń, a ponad 4 tys. pacjentów zmarło.

