Historyczny moment. K2 po raz pierwszy zdobyte zimą

O historycznym wyczynie himalaistów poinformował na swoim profilu na Facebooku Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera.

"K2 ZDOBYTE ! Wejście zimowe na K2 przechodzi do historii ! Gratulacje dla 10 Nepalczyków którzy stanęli na szczycie ! Trzymamy mocno kciuki na zejściu !" – napisano.

K2 (8 611 m.n.p.m.) to drugi co do wysokości szczyt ziemi, znajdujący się na granicy Chin i Pakistanu w łańcuchu górskim Karakorum. Pozostawał ostatnim ośmiotysięcznikiem niezdobytym zimą. Do tej pory K2 próbowało zdobyć zimą siedem wypraw, w tym trzy polskie.

Niestety sukces Nepalczyków odbył się w cieniu tragedii. Poniżej obozu I doszło do śmiertelnego wypadku, w którym zginął hiszpański wspinacz Sergi Mingote.