Kolejna szczepionka przeciw COVID-19. Ile dawek trafi do Polski?

"EMA rozpoczęła proces dopuszczania do obrotu kolejnej szczepionki – Novavax. Ponieważ producent deklaruje początek dostaw na drugi kwartał zakontraktowaliśmy 8,4 mln dawek dla Polski" – napisał minister.

twitter

Jaka jest skuteczność tej szczepionki?

Novavax to amerykańska firma biotechnologiczna opracowująca szczepionki nowej generacji przeciwko poważnym chorobom zakaźnym. Informowała ona pod koniec stycznia, że opracowany przez nią preparat w badaniach w RPA wykazał 50 proc. skuteczności, podczas gdy w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wyniósł 89,3 proc.

Europejska Agencja Leków (EMA) dopuszcza do obrotu produkty lecznicze w Unii Europejskiej. Dodatkowo je kontroluje. Firmy farmaceutyczne składają do agencji wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu danego produktu leczniczego. EMA wydaje rekomendacje, a na jej podstawie Komisja Europejska wydaje ostatecznie pozwolenie.

Trzy szczepionki na rynku unijnym

Dotyczas taka procedura, czyli dopuszczenie do obrotu na rynku unijnym była przeprowadzona w stosunku do trzech szczepionek przeciw COVID-19 – dwóch preparatów wyprodukowanych w technologii mRNA – firmy Pfizer/BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna (Moderna COVID-19 Vaccine)i jednego preparatu wektorowego zawierającego adenowirusa, opracowanego przez brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego (COVID-19 Vaccine AstraZeneca).

Szczepionka tej ostatniej firmy została dopuszczona na rynek 29 stycznia 2021 roku. Wcześniej, czyli 6 stycznia 2021 r. zezwolono na szczepienie preparatem Moderna COVID-19 Vaccine, a 21 grudnia 2020 r. preparatem konceru Pfizer/BioNTech o nazwie Comirnaty.

Czytaj też:

Sondaż: Prezydent i premier powinni być zaszczepieni poza kolejnością?