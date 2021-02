Wzruszający gest 91-latka. Oddał swoją szczepionkę matce niepełnosprawnego chłopca

Historię tę opisał florencki dziennik „La Nazione”.

Kiedy sędziwy mężczyzna otrzymał zaproszenie na szczepionkę na początek marca, zawiadomił miejscową służbę zdrowia, że chce ją odstąpić kobiecie, która niedawno zaapelowała o to, by pierwszeństwo mieli też opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ona sama wychowuje syna z poważną niepełnosprawnością. Lekarze uznali, że nie może on zostać zaszczepiony z powodu swojego stanu zdrowia. Dlatego w tej sytuacji priorytetem okazało się podanie preparatu opiekującej się nim matce, której na mocy obowiązujących przepisów na razie to nie przysługuje.

Właśnie to skłoniło mężczyznę do jego gestu, który powiedział: „Zaszczepcie najpierw tę kobietę, ja mam już 91 lat”.

Władze sanitarne muszą zdecydować, czy jego prośba zostanie spełniona.

Pandemia we Włoszech

W sobotę resort podał, że na Covid-19 zmarło następnych 280 osób i potwierdzono 18 916 nowych zakażeń. W ciągu doby wykonanych zostało 323 tysiące testów. Bilans zmarłych od początku pandemii wzrósł do 97 507.

Szacuje się, że obecnie zakażonych jest co najmniej 411 tysięcy osób. Według oficjalnych statystyk koronawirusa stwierdzono u ponad 2,8 miliona osób, z których wyleczonych jest około 2,4 miliona.

We Włoszech trwa dyskusja na temat planu zmiany strategii kampanii szczepień, co jest konsekwencją głównie redukcji dostaw preparatów i koniecznością zwiększenia tempa w dążeniu do osiągnięcia zbiorowej odporności. Rozważana obecnie propozycja, już pozytywnie zaopiniowana przez krajową Agencję Leków, to podanie tylko jednej dawki szczepionki tym, którzy już byli zakażeni i wyzdrowieli. Według ekspertów jedna dawka wystarczy, bo ozdrowieńcy mają już przeciwciała.

Oczekiwana ostateczna decyzja w sprawie zmiany strategii szczepień należy do Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z danymi włoskiego resortu zdrowia z wczoraj w kraju zaszczepiono dotąd 4 miliony osób, a ponad 1,3 mln otrzymało dwie dawki.

