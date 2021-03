Włochy: Ochotnik przyjął szczepionkę przeciwko COVID-19 rodzimej produkcji

Dziennik „Corriere della Sera” podaje we wtorek, że pierwszym wolontariuszem, który przyjął szczepionkę Takis jest 20-letni kucharz z Monzy. To pierwsza w Europie szczepionka podana metodą elektroporacji, czyli specjalnym „pistoletem” z igłą wywołującym drobny wstrząs elektryczny.

– W ten sposób cząsteczka DNA przedostaje się do komórek, wywołując reakcję immunologiczną – wyjaśnił Lucio Rovati z firmy Rottapharm Biotech w Monzy, która współpracuje z koncernem Takis w pierwszej fazie testów.

Druga dawka zostanie podana wolontariuszowi pod koniec marca. Następnie sprawdzone zostaną jego przeciwciała. W tych dniach zaszczepieni też będą inni ochotnicy.

Szczepionka ReiThera, nad którą prace są już bardzo zaawansowane, podawana będzie w jednej dawce. Po kolejnych testach informowano wcześniej, że jej skuteczność osiąga 92,5 procent, a roczna produkcja wynosić będzie 100 milionów dawek i rozpocznie się prawdopodobnie we wrześniu. Z budżetu państwa wyłożono 81 milionów euro na prace nad tym preparatem.

Pandemia we Włoszech

W sobotę resort podał, że na COVID-19 zmarło następnych 280 osób i potwierdzono 18 916 nowych zakażeń. W ciągu doby wykonanych zostało 323 tysiące testów. Bilans zmarłych od początku pandemii wzrósł do 97 507.

Szacuje się, że obecnie zakażonych jest co najmniej 411 tysięcy osób. Według oficjalnych statystyk koronawirusa stwierdzono u ponad 2,8 miliona osób, z których wyleczonych jest około 2,4 miliona.

We Włoszech trwa dyskusja na temat planu zmiany strategii kampanii szczepień, co jest konsekwencją głównie redukcji dostaw preparatów i koniecznością zwiększenia tempa w dążeniu do osiągnięcia zbiorowej odporności. Rozważana obecnie propozycja, już pozytywnie zaopiniowana przez krajową Agencję Leków, to podanie tylko jednej dawki szczepionki tym, którzy już byli zakażeni i wyzdrowieli. Według ekspertów jedna dawka wystarczy, bo ozdrowieńcy mają już przeciwciała.

Oczekiwana ostateczna decyzja w sprawie zmiany strategii szczepień należy do Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z danymi włoskiego resortu zdrowia z piątku w kraju zaszczepiono dotąd 4 miliony osób, a ponad 1,3 mln otrzymało dwie dawki. Tymczasem jeden z włoskich ekspertów skrytykował unijny mechanizm zakupu i dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19.

