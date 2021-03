Włoski ekspert: Przebieg epidemii tak zły, jak w Wielkiej Brytanii w grudniu

Obecna sytuacja epidemiczna we Włoszech jest porównywalna z tą, jaka miała miejsce w Wielkiej Brytanii w grudniu zeszłego roku, gdy dochodziło tam do ogromnego wzrostu zakażeń – to konkluzje analizy przeprowadzonej przez matematyka Giovanniego Sebastianiego.

Uczony z włoskiego Instytutu Badań Naukowych sGiovanni Sebastiani twierdził ponadto, że w różnych regionach i prowincjach kraju epidemia ma w tej chwili odmienny przebieg, co należy tłumaczyć obecnością kilku wariantów koronawirusa, szerzących się z różną prędkością. Dane z Włoch Z kolei Instytut Służby Zdrowia odnotował, że począwszy od końca stycznia rośnie odsetek osób zakażonych w grupie wiekowej poniżej 20 lat; największy jest wśród młodzieży w wieku 13-19 lat. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby zanotowano 246 zgonów na COVID-19 i 13 114 następnych zakażeń koronawirusem. Wykonano 170 tysięcy testów. Bilans zmarłych wzrósł do 97 945. Łączna liczba wykrytych przypadków koronawirusa zbliża się do 3 milionów. Wyleczonych jest ponad 2,4 miliona osób. Szacuje się, że obecnie zakażonych jest około 424 tysiące osób. Rośnie liczba hospitalizowanych, także pacjentów z COVID-19 na intensywnej terapii. Minister zdrowia ostrzega "Krzywa zakażeń we Włoszech rośnie w znaczący sposób" – ostrzegł w poniedziałek minister zdrowia Roberto Speranza i zaznaczył, że najbliższe tygodnie pandemii nie będą łatwe. "Ze wszystkich regionów napływają sygnały o tym, że krzywa znów wzrasta. Wystarczy spojrzeć na liczbę zakażeń w ostatnim tygodniu, by przekonać się, że wzrosły w sposób znaczący w porównaniu z poprzednimi tygodniami" – oświadczył szef resortu podczas narady w Rzymie. Tak polityk odniósł się do danych z końca lutego, gdy dobowa liczba nowych zakażeń przekroczyła 20 tysięcy i była najwyższa od stycznia. "Przyspieszenie kampanii szczepień pozwoli nam wyjść z kryzysu, ale najbliższe tygodnie nie będą łatwe i musimy się z tym pogodzić" – dodał Speranza. Jak zaznaczył, "trzeba prosić obywateli o najwyższe poczucie dyscypliny i poszanowania reguł".