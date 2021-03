Trump wróci do mediów społecznościowych. Jego doradca wskazał przybliżony termin

Kilka miesięcy temu konto Donalda Trumpa zostało usunięte z Twittera. Jako przyczynę podano rzekome podżeganie do zamieszek w Kapitolu 6 stycznia – w dniu potwierdzenia przez Kongres wyboru nowego prezydenta Joe Bidena.

Platforma wystartuje w przeciągu dwóch, trzech miesięcy

Były prezydent Donald Trump założy własną platformę mediów społecznościowych i zacznie na niej publikować w ciągu dwóch, trzech miesięcy – poinformował rzecznik byłego prezydenta Jason Miller w rozmowie z Fox News.

Miller wyraził nadzieję, że nowa platforma "kompletnie zmieni zasady gry" w mediach społecznościowych i przyciągnie "dziesiątki milionów użytkowników". – Ta nowa platforma to będzie coś wielkiego. […] To całkowicie zmieni grę, wszyscy będą na to czekać i obserwować co dokładnie zrobi prezydent Trump – podkreślił Miller.

Dodał, że Trump prowadzi obecnie negocjacje z grupą ludzi w kwestii założenia nowego portalu skocznościowego, ale może też założyć go wyłącznie na własną rękę.

Trump cieszy się bardzo dużym poparciem Republikanów

W styczniu konto Trumpa na Twitterze zostało zawieszone na stałe i w podobny sposób zostały wyeliminowane jego konta w innych mediach społecznościowych, w tym na Facebooku oraz Instagramie.

Trump wciąż cieszy się bardzo dużym poparciem w Partii Republikańskiej, dominując w wewnętrznych sondażach swojej formacji. Druga próba impeachmentu w stosunku do niego zakończyła się niepowodzeniem. W związku z tym były prezydent nadal może ubiegać się o urząd w wyborach w 2024 roku.

Od listopada 2020 roku, kiedy odbyły się wybory prezydenckie, Trump konsekwentnie przekonuje, że głosowanie zostało sfałszowane.

Czytaj też:

Przełomowy raport "TIME" potwierdza: Trump był ofiarą spiskuCzytaj też:

Ostatnie przemówienie Trumpa. "Kochamy was. Do zobaczenia wkrótce"