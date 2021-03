Wielka Brytania wprowadza trzecią dawkę szczepionki. Kto ją otrzyma?

Od września najbardziej narażeni i najstarsi Brytyjczycy będą otrzymywali trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19, która ma dawać lepszą ochronę przed nowymi wariantami koronawirusa – zapowiedział na łamach "Daily Telegraph" odpowiedzialny za szczepienia wiceminister zdrowia Nadhim Zahawi.

Kolejną, wzmacniającą dawkę substancji mają w pierwszej kolejności dostać osoby powyżej 70 roku życia, pracownicy opieki zdrowotnej i pracownicy socjalni – powiedział gazecie w opublikowanym w sobotę wywiadzie Zahawi.

Osiem różnych szczepionek przeciw COVID-19

Według wiceministra można się spodziewać, że do jesieni w Wielkiej Brytanii będzie dostępnych do ośmiu różnych szczepionek, niektóre z nich będą chroniły przed wszystkimi nowymi wariantami koronawirusa. Zahawi podkreślił, że część z nowych szczepionek będzie produkowana w Wielkiej Brytanii.

Dotychczas co najmniej jedną dawkę szczepionki podano ponad połowie dorosłych Brytyjczyków. Rząd planuje, by każdy dorosły w Wielkiej Brytanii mógł otrzymać pierwszy zastrzyk do końca lipca – przypomina "Daily Telegraph".

Dzięki szybko postępującym szczepieniom sytuacja epidemiczna w Wielkiej Brytanii jest obecnie znacznie lepsza niż w większości kontynentalnej części Europy. Od początku marca dobowa liczba nowo wykrywanych zakażeń utrzymuje się na stabilnym poziomie między 4 800 a 6 800, zaś średnia dobowa liczba zgonów z powodu COVID-19 spadła w ostatnich siedmiu dniach do 70.

Luzowanie obostrzeń w Anglii

W poniedziałek w Anglii zniesiony zostanie obowiązujący od początku stycznia nakaz pozostawania w domach, a maksymalnie sześć osób z dwóch gospodarstw domowych będzie mogło się spotykać na otwartym powietrzu. Natomiast od 12 kwietnia otwarte będą mogły być wszystkie sklepy i punkty usługowe, w tym salony fryzjerskie, a lokale, restauracje i puby będą mogły obsługiwać klientów przy stolikach na zewnątrz.

