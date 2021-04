Niemcy. Rekord: 22 posłów bez immunitetu

Dotyczyło to 18 członków parlamentu. "Sueddeutsche Zeitung" podaje, że w poprzedniej kadencji odnotowano w sumie tylko cztery przypadki, w przedostatniej dziewięć.

Rzecznik Bundestagu przekazał, że administracja Bundestagu nie posiada informacji, dlaczego w tej kadencji wzrosła liczba postępowań. Bundestag nie jest informowany o wynikach śledztw i o wyrokach skazujących.

Członek AfD skazany

Z informacji zebranych przez portal internetowy Abgeordnetenwatch.de od zainteresowanych parlamentarzystów, odpowiedzialnych prokuratorów i sędziów, do których dotarł dziennik "Sueddeutsche Zeitung" wynika, że do tej pory wydano jeden wyrok skazujący.

Chodzi o posła AfD Sebastiana Muenzenmaiera. Został on skazany na karę grzywny za pomocnictwo w niebezpiecznym uszkodzeniu ciała.

Jednocześnie wciąż toczy się postępowanie przeciwko dziewięciu posłom. Wśród nich są politycy chadecji podejrzani o udział w aferze z maseczkami Georg Nuesslein (dotychczas CSU) i Axel Fischer (CDU), a także poseł SPD Marcus Held. Socjaldemokrata jest oskarżony m.in. o defraudację i korupcję. Z powodu pandemii proces nie mógł się jeszcze rozpocząć.

Uwarunkowania prawne

W Niemczech immunitet odnosi się do postępowań karnych, wszelkich ograniczeń wolności osobistej i do postępowań dotyczących utraty praw podstawowych. Ochrona deputowanego trwa od początku do końca kadencji, obejmuje też postępowanie sądowe wszczęte przeciwko posłowi przed jego wyborem. Immunitet obejmuje prawie wszystkie przestępstwa i chroni niemieckich posłów w przypadku postępowań karnych, od aresztowania i od zatrzymywania w areszcie prewencyjnym, od wszczęcia postępowania sądowego przeciwko nim i od przeszukiwania ich domów. Deputowany do Bundestagu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności bez zgody Bundestagu – opisuje serwis prawo.money.pl.

W sprawach karnych nie ma jednak obowiązku uzyskania zgody Bundestagu na aresztowanie lub wszczęcie postępowania karnego wobec deputowanego, jeśli został on zatrzymany na gorącym uczynku lub w ciągu następnego dnia.

