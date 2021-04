Pierwsza partia szczepionek Moderny trafiła do Japonii

Samolot z fiolkami w sześciu kontenerach chłodniczych przyleciał z Belgii i wylądował na lotnisku Kansai, obsługującym miasta Osaka, Kioto i Kobe – przekazała publiczna japońska stacja NHK.

Sytuacja pandemiczna w Japonii przykuwa uwagę świata ze względu na przełożone Igrzyska Olimpijskie w Tokio, które zgodnie z planem mają się rozpocząć w lipcu.

Kolejna fala pandemii

Kraj mierzy się tymczasem z kolejnym nawrotem pandemii koronawirusa, a w Tokio i trzech innych prefekturach wprowadzono po raz trzeci stan wyjątkowy. Program szczepień preparatem Pfizera – jedyną szczepionką na COVID-19 dopuszczoną dotąd do użycia w Japonii – przebiega wolniej od oczekiwań.

Do wtorku co najmniej jedną dawkę otrzymało w Japonii ok. 2,3 mln osób, czyli mniej niż 2 proc. ludności. Większość zaszczepionych to pracownicy służby zdrowia.

Szczepionka Moderny

Rząd w Tokio zamówił 50 mln dawek szczepionki Moderny i spodziewa się kolejnych dostaw w maju. Do czasu jej dopuszczenia do użycia preparat ma być przechowywany w magazynie - podała NHK.

Firma Takeda Pharmaceutical, japoński dystrybutor preparatu, złożyła w marcu wniosek o jego zatwierdzenie. Minister zdrowia Tamura oświadczył, że zgoda może być wydana w maju, a szczepienia specyfikiem Moderny będą mogły się rozpocząć natychmiast po jej ogłoszeniu.

Szczepionka firmy Moderna została dopuszczona do stosowania dla dorosłych w USA, państwach UE i wielu innych krajach. Firma oczekuje wkrótce danych z amerykańskich badań nad dwudawkową szczepionką dla 12-17-latków, a także rozpoczęła testowanie szczepionki dla młodszych dzieci. Prowadzone są również badania nad szczepionkami dostosowanymi do zmutowanego wariantu koronawirusa.

