Niemcy: Islamistyczna organizacja Ansaar International rozwiązana

Oficjalnie organizacja zajmowała się pomocą humanitarną. Jednak według niemieckich służb bezpieczeństwa, większość środków zbieranych przez organizację trafiała bezpośrednio do ugrupowań terrorystycznych takich jak Front Al-Nusra w Syrii, palestyński Hamas czy Al-Shabaab w Somalii.

Niektóre fundusze faktycznie były przeznaczane na projekty pomocowe, jednak "znajdują się one bezpośrednio w strefie wpływów danej grupy terrorystycznej" – wskazuje niemieckie MSW.

– Jeśli chcesz walczyć z terrorem, musisz wysuszyć jego źródła pieniędzy – powiedział Horst Seehofer, o czym poinformował jego rzecznik na Twitterze.

Zdaniem ministerstwa, "działalność misyjna" organizacji narusza porządek konstytucyjny RFN oraz przyczynia się do "tworzenia wrogów takiego światowego porządku, który chroni godność ludzi innych wyznań". Ansaar International miała również wysyłać dzieci do swoich instytucji za granicą, by tam "przyswajały salaficko-ekstremistyczne treści i sprowadzały je do Niemiec".

Działania służb

Ansaar International wzbudzało zainteresowanie służb od co najmniej 2019 roku. To właśnie dwa lata temu w kwietniu doszło do obszernych rewizji organizacji, głównie w miejscowości Neuss w Nadrenii Pónocnej-Westfalii, podczas których zarekwirowano pierwsze budzące wątpliwości materiały. Przeszukano ponad 90 osób.

O świcie w środę 5 maja doszło do kolejnych rewizji i konfiskat, które zostały przeprowadzone w dziesięciu krajach związkowych: Nadrenii-Palatynacie, Badenii-Wirtemberdze, Bawarii, Berlinie, Brandenburgii, Hamburgu, Nadrenii Północnej-Westfalii, Dolnej Saksonii, Szlezwiku-Holsztynie i Hesji.

