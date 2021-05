Biden chce zawieszenia praw własności intelektualnej do szczepionek przeciw COVID-19

Zrzeczenie się praw własności intelektualnej do patentów na szczepionki zaproponowały Indie i RPA. Umożliwiłoby to produkcję preparatów w krajach ubogich, gdzie obecnie dostęp do nich jest mocno ograniczony. USA wraz z kilkoma innymi krajami zablokowały wcześniej negocjacje w WTO w tej sprawie, ale amerykański prezydent, pod rosnącą presją, zmienił swoje stanowisko.

Przedstawicielka USA ds. handlu w administracji Bidena, Katherine Tai, w wydanym oświadczeniu ogłosiła poparcie Białego Domu dla proponowanego rozwiązania, w ramach którego nastąpiłoby tymczasowe zrzeczenie się niektórych praw własności intelektualnej do szczepionek. – To globalny kryzys zdrowotny, a nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią COVID-19 wymagają podjęcia nadzwyczajnych środków – oświadczyła Tai.

– Administracja USA mocno wierzy w ochronę własności intelektualnej, ale w celu zakończenia tej pandemii popiera zniesienie tej ochrony dla szczepionek – dodała Tai. Zapewniła, że Stany Zjednoczone będą uczestniczyć w negocjacjach w WTO w tej sprawie, ale ostrzegła, że będzie to wymagało czasu, bowiem decyzje WTO wymagają konsensusu wszystkich członków.

Decyzję władz USA z zadowoleniem przyjął szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus, który powiedział, że jest to niezwykle ważny moment w walce przeciw COVID-19.

Szczepienia w USA

W Stanach Zjednoczonych do niedzieli rano 147 047 012 osób otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. W pełni zaczepionych było 104 774 652 Amerykanów - poinformowało amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

Preparaty dwudawkowe pochodziły z firm Moderna oraz Pfizer, a wymagający tylko jednej dawki z Johnson & Johnson. 7 801 659 dawek szczepionek otrzymali pensjonariusze placówek opieki długoterminowej.

