USA: Edukacja dla „dzieci transpłciowych” i dzięcięcy sex shop LGBT

Fundacja Młodej Ameryki (Young America's Foundation) ujawniła skandaliczną informację na temat propagandy „transgenderowej” w dystrykcie szkolnym Bellingham w stanie Washington. Nauczycielka pierwszej klasy podstawowej miała czytać 6-latkom książkę dla „dzieci transpłciowych” (niejedyną z tego „gatunku” wydawanego w Stanach Zjednoczonych).

Książka zatytułowana Jestem Jazz opowiada historię „trans-dziecka”, które ostatecznie realizuje zmianę płci. „Mam mózg dziewczynki, ale ciało chłopca. Nazywa się to transgender. Taka się urodziłam!” – oto cytat z propagandowej publikacji. Oburzeni rodzice, których nikt nie pytał o zgodę w tej sprawie, zarzucili nauczycielkę Jennifer Miller mailami ze skargami. Odpowiedziała ona, że książka jest „dostępna w naszej bibliotece szkolnej w ramach naszej kolekcji promującej równość, różnorodność i inkluzywność”.

Sex shop dla dzieci z produktami LGBT i gender

Fundacja podjęła działania również w sprawie osobliwego sklepu, jaki założyła przewodnicząca rady szkolnej. Sklep o nazwie Wink Wink Boutique oferuje akcesoria i książki seksualne, również o charakterze LGBT i genderowym. ABC zabaw analnych – to tylko jeden z tytułów, jakie dzieci mogą nabyć w sklepie. Wprawdzie co do zakupów istnieje ograniczenie do 16 roku życia, ale sklep dumnie ogłasza, że nie zamyka swych progów dla nikogo, a wejść i oglądać mogą dzieci w każdym wieku.

Rodzice skarżą się, że stracili wpływ na edukację seksualną swoich dzieci, które przychodzą do domu i ogłaszają, że można mieć mózg dziewczynki, a ciała chłopca – i na odwrót. Fundacja Młodej Ameryki zachęca do zgłaszania jej podobnych skandali, mogących mieć druzgoczący wpływ na rozwój dzieci, od najmłodszych lat poddawanych celowej dezintegracji tożsamości płciowej.