"W kraju nie są mile widziani". Niemiecki dziennik: Polacy LGBT uciekają do Berlina

Niemiecki dziennik „Die Welt” opublikował obszerny artykuł pokazujący losy kilku młodych Polaków, którzy zdecydowali się przenieść do Berlina. Powód? "Wroga osobom LGBT atmosfera w Polsce".

"Nie są mile widziani"

„Dużo w Polsce zostawili: swoje mieszkania, dobre miejsca pracy, przyjaciół i rodzinę. Mimo to cieszą się, że przyjechali do Berlina. Bo w Polsce zostawili też coś jeszcze: poczucie, że nie są tam mile widziani” – czytamy w tekście.

Według "Die Welt", każdego roku do Niemiec przybywają tysiące młodych Polaków. Nie wiadomo, jaką część z nich stanowią osoby nieheteroseksualne i transpłciowe. Ale mnożą się doniesienia, że osoby te opuszczają Polskę, a Berlin jest jednym z ich ulubionych celów.

Wina PiS

„Odpowiedzialność za to wiele osób przypisuje polityce prawicowo-konserwatywnej partii PiS (…) Polityce wrogiej osobom queer, która w powszechnym postrzeganiu łączona jest z wynalezieniem 'stref wolnych od ideologii LGBT'. Ale są one jedynie najbardziej jawnym symptomem wrogości do queer, której przyczyny sięgają w głąb historii, a której skutki są dramatyczne” – opisuje dziennik.

„Die Welt” przypomina, że według organizacji ILGA, skupiającej europejskie ruchy LGBT, Polska oferuje ludziom nieheteroseksualnym czy transpłciowym najmniej praw spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Gazeta opisuje też wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy z ubiegłorocznej kampanii wyborczej, które określa mianem "homofobicznych". „Także prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa 'ideologię LGBT' za importowane z Zachodu zagrożenie dla narodowej tożsamości Polski” – podaje "Die Welt".

