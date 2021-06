Grecja: 150 euro dla młodych za zaszczepienie się przeciwko COVID-19

Grecki rząd chce przyspieszyć akcję szczepień przed letnim sezonem wakacyjnym. "To dług wobec młodych i dowód wdzięczności" - tłumaczył na spotkaniu ministerialnym w poniedziałek szef rządu.

Premier Mitsotakis zapowiedział, że blisko 940 tys. młodych Greków w wieku 18-25 lat, którzy się zaszczepili, lub zaszczepią przeciw COVID-19 co najmniej jedną dawką, będzie mogło otrzymać do końca roku bon wartości 150 euro. Dodatkową zachętą dla młodzieży ma być darmowy dostęp do internetu w telefonie przez cały sierpień.

Sytuacja epidemiczna w Grecji

Z powodu systematycznie spadającej liczby zakażeń, od zeszłego tygodnia w Grecji nie trzeba nosić masek na zewnątrz, a od poniedziałku osoby w pełni zaszczepione mogą cieszyć się wyjściem na siłownie czy do pracy, bez potrzeby testowania się na COVID-19.

Obecnie w pełni zaszczepione jest ok. 33 proc. 11-milionowej populacji Grecji. Rząd niepokoi się nie tylko niesatysfakcjonującym odsetkiem zaszczepionych, ale też wzrostem zakażeń wariantu Delta. Od początku pandemii Grecja zanotowała 420 905 przypadków infekcji COVID-19 oraz 12 664 zgony.

W Polsce za szczepienie będzie trzeba zapłacić?

– Szczepionka przeciw COVID-19 na pewno będzie darmowa, bo tak stanowi umową unijna w tej sprawie. Możliwe jest natomiast wprowadzenie odpłatności za usługę, za wizytę lekarską czy samą czynność szczepienia. Rozmawiamy o tym, szukając pomysłów na przekonanie osób, które dalej nie chcą się szczepić – powiedziała PAP prof. Marczyńska, specjalistka chorób zakaźnych wieku dziecięcego.

Ekspertka dodała jednak, że nie ma w tej sprawie decyzji, a także zgodności wśród członków Rady Medycznej.