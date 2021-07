"Wzywamy Mińsk do respektowania wolności słowa". MSZ odpowiada na działanie władz Białorusi

"Rzeczniczka prasowa białoruskiego MSW Wolha Czamadanawa poinformowała na swoim profilu komunikatora Telegram, że sąd dzielnicy Czyhunacznaja w Homlu na wniosek MSW uznał, że Biełsat umieszcza w internecie treści niebezpieczne. Kontrolę w tym zakresie przeprowadził Główny Wydział ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją MSW — HUBAZiK. Formacja ta zajmuje się w ostatnim czasie ściganiem głównie osób nieprzychylnych władzom. W okresie antyłukaszenkowskich demonstracji jej zamaskowani funkcjonariusze brali udział w brutalnym rozbijaniu protestów. Czamodanawa przypomniała, że rozpowszechnianie — udostępnianie informacji ze źródeł ekstremistycznych pociąga za sobą odpowiedzialność administracyjną z karą w postaci grzywny lub aresztu. Wyrok, którego fragment opublikowano na Telegramie, wymienia jako ekstremistyczne: stronę www.belsat.eu, kanał Biełsatu na Telegramie, oraz profile stacji na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i VKontakte" – informuje Biełsat.

MSZ: Kolejny element nagonki

Na stronie polskiego MSZ pojawiło się oświadczenie w tej sprawie. Polska dyplomacja wyraża oburzenie działaniami Białorusi: "Uznanie aktywności publicystycznej TV Belsat prowadzonej na portalach internetowych za ekstremistyczną, jest kolejnym elementem trwającej od wielu miesięcy nagonki władz w Mińsku na niezależne media i środowiska myślące inaczej niż rządzący. Z niepokojem przyjęliśmy decyzję białoruskiego sądu w tej sprawie. Zwróciliśmy się do strony białoruskiej o wyjaśnienia. Restrykcje wobec niezależnych mediów i wolności słowa wkomponowują się we wciąż poszerzane na Białorusi mechanizmy represji i zastraszania społeczeństwa, co jest nieakceptowalne przez społeczność międzynarodową. TV Belsat ma ugruntowaną pozycję i solidnie wypracowaną renomę nośnika niezależnej i rzetelnej informacji dla białoruskiego społeczeństwa. Wszelkie próby ograniczenia jej działalności spotykają się z naszym jednoznacznym sprzeciwem".

"Wzywamy Mińsk do respektowania wolności słowa, niezależnych mediów i poszanowania statusu dziennikarzy" – podkreśla resort.

